Thomas Partey niega dos nuevas acusaciones de violación tras declararse inocente de cinco cargos anteriores
Nuevos cargos contra el centrocampista del Villarreal
El centrocampista, de 32 años, quedó exento de comparecer ante el tribunal el viernes, pero estuvo representado mientras el proceso judicial abordaba dos nuevas denuncias de violación que se remontan a diciembre de 2020. Estos cargos son independientes de los cinco delitos de violación y agresión sexual que se le imputaron el año pasado y que involucran a otras tres mujeres.
La fiscalía explicó que la última denunciante no se presentó hasta que se hicieron públicas las acusaciones iniciales contra el futbolista. A pesar de la creciente presión legal, el exjugador del Atlético de Madrid ha mantenido constantemente su inocencia en todos los cargos desde que comenzó la investigación de la Policía Metropolitana.
El equipo legal indica que se declarará inocente
Durante la vista, el tribunal escuchó a la acusación y a la defensa en relación con el calendario del próximo juicio. El centrocampista quedó en libertad bajo fianza con condiciones estrictas que le prohíben ponerse en contacto con la presunta víctima.
«La denunciante se presentó después de que se difundieran ampliamente las noticias sobre otros asuntos del Sr. Partey», declaró ante el tribunal la fiscal Arabella MacDonald. La abogada defensora Emma Fenn indicó posteriormente que su cliente «tiene la intención de declararse inocente» de ambos nuevos cargos cuando el caso llegue a la siguiente fase.
La creciente complejidad del juicio
Partey, que fichó por el Arsenal por 45 millones de libras (57 millones de dólares) en 2020, se enfrenta ahora a una batalla legal en varios frentes. Ya se ha declarado inocente de los cinco cargos anteriores, que abarcanel periodo comprendido entre 2021 y 2022. Actualmente está previsto que este noviembre se celebre en el Tribunal Penal de Southwark un juicio exhaustivo sobre esas acusaciones concretas.
Sin embargo, las condiciones de la libertad bajo fianza de Partey no le impiden jugar al fútbol profesional. Tiene prohibido ponerse en contacto con cualquiera de los denunciantes y debe notificar a la policía cualquier viaje internacional 24 horas antes de su salida.
Compartir el mismo enfoque dentro y fuera del campo
El proceso judicial se reanudará el 10 de abril en una vista ante la Audiencia Provincial, que supondrá un hito definitivo antes del juicio principal que tendrá lugar en otoño. A pesar de la situación actual en Inglaterra, Partey sigue jugando con el Villarreal, que se encuentra en la mitad superior de la clasificación de la Liga española.
El Villarreal ocupa actualmente el cuarto puesto de la clasificación con 54 puntos en 27 partidos, empatado a puntos con el Atlético de Madrid, tercero. Su próximo compromiso será a domicilio en Mendizorroza, donde se enfrentará al Alavés.
