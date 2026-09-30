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Thomas Muller firma la ampliación de contrato con Vancouver Whitecaps y la leyenda alemana se compromete hasta la Sprint Season 2027 de la MLS
El talismán alemán prolonga su estancia en Canadá
El conjunto de la MLS ha anunciado oficialmente un nuevo acuerdo que vincula al veterano atacante con el club hasta junio de 2027. El exicono del Bayern de Múnich se consolidó de inmediato como una figura instrumental tras llegar como agente libre en el verano de 2025. Esta ampliación de contrato garantiza que el campeón del mundo siga siendo el punto de referencia del ataque del equipo hasta el final de la campaña de la Sprint Season de la próxima primavera.
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El delantero elogia la filosofía de juego del club
El experimentado alemán expresó su satisfacción por comprometer su futuro con el BC Place, destacando la cálida acogida que ha recibido y la fuerte conexión forjada en todo el club. Al explicar su decisión en la web oficial del club, Muller dijo: "He disfrutado mucho de mi etapa aquí desde el principio. Vancouver ha sido muy abierta y acogedora conmigo, y he sentido ese mismo espíritu en todo el club".
Añadió: "Tenemos un estilo ofensivo, basado en la posesión, que es divertido de jugar y de ver, y ahora mismo se puede sentir de verdad la ilusión que hay alrededor del equipo y de la ciudad. Los aficionados lo están disfrutando, y creo que todo el mundo quiere formar parte de lo que estamos construyendo".
"Para mí, sigue siendo muy divertido estar en el campo cada semana, y me siento bien físicamente. Estoy muy feliz de continuar este camino con los 'Caps, y estoy deseando ver lo que podemos lograr juntos este año y el próximo en la Sprint Season".
Un impacto sensacional impulsa la lucha por los títulos
El veterano delantero causó un impacto inmediato durante su temporada de debut, guiando a Vancouver hacia el título del Campeonato Canadiense y a su primera aparición en una final de la MLS Cup, en la que terminó subcampeón ante Inter Miami. En todas las competiciones, ha firmado 19 goles y 12 asistencias en 45 partidos, además de liderar las estadísticas ligueras del club con 16 goles y 11 asistencias. Ese alto rendimiento sostenido también le valió la selección para el equipo All-Star de la MLS de este año.
- Chai v.d. Laage
Los líderes de la conferencia afrontan el desafío de Chicago
Los Whitecaps centran ahora su atención en mantener ese impulso cuando visiten al Chicago Fire el 6 de octubre. El equipo de Jesper Sorensen lidera la clasificación de la Conferencia Oeste con 50 puntos en 26 partidos. Con el futuro de Muller ya resuelto, en Vancouver tienen la vista puesta firmemente en asegurar el primer puesto de cara a los play-offs.
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