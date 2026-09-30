El experimentado alemán expresó su satisfacción por comprometer su futuro con el BC Place, destacando la cálida acogida que ha recibido y la fuerte conexión forjada en todo el club. Al explicar su decisión en la web oficial del club, Muller dijo: "He disfrutado mucho de mi etapa aquí desde el principio. Vancouver ha sido muy abierta y acogedora conmigo, y he sentido ese mismo espíritu en todo el club".

Añadió: "Tenemos un estilo ofensivo, basado en la posesión, que es divertido de jugar y de ver, y ahora mismo se puede sentir de verdad la ilusión que hay alrededor del equipo y de la ciudad. Los aficionados lo están disfrutando, y creo que todo el mundo quiere formar parte de lo que estamos construyendo".

"Para mí, sigue siendo muy divertido estar en el campo cada semana, y me siento bien físicamente. Estoy muy feliz de continuar este camino con los 'Caps, y estoy deseando ver lo que podemos lograr juntos este año y el próximo en la Sprint Season".