A principios de junio, «Bild» informó de que los exjugadores del Bayern Thomas Müller (36), Mats Hummels (37) y Yann Sommer (37) planeaban comprar el Estrela Amadora con un grupo de inversores. Desde entonces no ha habido novedades ni confirmación de la operación.

Hummels y Müller comentan el Mundial para MagentaTV. Hummels se retiró en 2025 con la AS Roma, mientras que Müller lo hace ahora con los Vancouver Whitecaps de la MLS. El portero suizo Sommer firmó el martes un contrato de tres años con el Club Brugge de Bélgica.

Según *Bild*, el impulsor del proyecto es Johannes Mösmang, quien tras diez años como responsable de integración en el Bayern podría asumir un cargo directivo en el club lisboeta. La temporada pasada se salvó del descenso.

Tras la salida de Zvonarek, el Bayern aún busca destino para Joao Palhinha, Sacha Boey, Bryan Zaragoza y Armindo Sieb, mientras Noel Aseko estaría cerca del Eintracht Fráncfort.