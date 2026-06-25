Thomas Müller quiere que fiche por el FC Bayern: cada vez es más probable que se produzca el traspaso récord de la estrella revelación del Mundial

Al margen de un partido del Mundial de Suiza, Müller habló ante un micrófono magenta, aunque sus palabras no fueron tan sensacionales como esperaba: Johan Manzambi, del SC Freiburg, ya no era un secreto en el mercado de fichajes ni siquiera antes del torneo, y el valor de este jugador de 20 años sube cada día.

Los grandes clubes ingleses se pelean por este versátil centrocampista. «El ManUnited ya no puede ignorarlo», titulaba el jueves el Manchester Evening News. Tras su tercer partido, en el 2-1 a Canadá, volvió a ser designado mejor jugador, igual que ante Bosnia-Herzegovina (4-1). Ya suma tres goles y una asistencia, y es uno de los mejores de la fase de grupos.