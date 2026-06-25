Hace poco, Thomas Müller soltó una perla: «Ahora podemos acaparar los titulares», dijo el campeón del mundo de 2014, y añadió: «Johan Manzambi es un jugador al que el FC Bayern debería seguir. Podría ser un fichaje para el Bayern de Múnich».
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Thomas Müller quiere que fiche por el FC Bayern: cada vez es más probable que se produzca el traspaso récord de la estrella revelación del Mundial
Al margen de un partido del Mundial de Suiza, Müller habló ante un micrófono magenta, aunque sus palabras no fueron tan sensacionales como esperaba: Johan Manzambi, del SC Freiburg, ya no era un secreto en el mercado de fichajes ni siquiera antes del torneo, y el valor de este jugador de 20 años sube cada día.
Los grandes clubes ingleses se pelean por este versátil centrocampista. «El ManUnited ya no puede ignorarlo», titulaba el jueves el Manchester Evening News. Tras su tercer partido, en el 2-1 a Canadá, volvió a ser designado mejor jugador, igual que ante Bosnia-Herzegovina (4-1). Ya suma tres goles y una asistencia, y es uno de los mejores de la fase de grupos.
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El SC Freiburg podría batir su récord de traspaso con Manzambi: ¿una puja entre millonarios?
La lista de posibles compradores incluye a United, Arsenal, Chelsea, Manchester City y Real Madrid. Esta puja entre grandes clubes beneficia al SC Freiburg. Antes del Mundial, se hablaba de 30 millones de euros; ahora, para la Premier, parece una ganga. La prensa suiza habla de 60 o 70 millones; antes, los traspasos más caros del Friburgo fueron los de Kevin Schade y Merlin Röhl, ambos a Inglaterra por unos 25 millones cada uno.
El club, que le renovó hasta 2030, no tiene prisa y busca una venta histórica o mantener al jugador.
El propio Manzambi asegura que ahora se centra «solo en el Mundial». Con Suiza ya en dieciseisavos y un descanso hasta el 3 de julio, el jugador dispone de tiempo para nuevas hazañas que sigan elevando su valor.