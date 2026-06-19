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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Thomas Müller aconseja al Bayern de Múnich que no pierda de vista a una estrella de la Bundesliga tras ganar el premio al mejor jugador del partido en un encuentro del Mundial

Fichajes
Bayern Múnich
J. Manzambi
Bundesliga
Switzerland vs Bosnia and Herzegovina
Switzerland
World Cup
Friburgo
Thomas Müller

Thomas Müller ha sugerido que el Bayern de Múnich siga de cerca al joven suizo Johan Manzambi, después de que el centrocampista del Friburgo destacara en la victoria en el Mundial frente a Bosnia y Herzegovina. El jugador, de 20 años, marcó dos goles tras salir desde el banquillo y fue elegido mejor jugador del partido, lo que ha reforzado aún más su creciente reputación tras una impresionante temporada en la Bundesliga.

  • Impacto desde el banquillo

    Manzambi, de 20 años, ingresó en el minuto 72 y marcó dos goles en el 74 y el 90, guiando la victoria de Suiza 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium. Su actuación le valió el premio al mejor del partido. Su actuación refuerza su reputación tras una temporada en la que sumó 16 participaciones en goles en 47 partidos con el Friburgo.

    • Anuncios
  • ManzambiGetty Images

    Muller elogia el potencial de Manzambi

    Müller destacó a Manzambi, del Freiburg, como un jugador que el Bayern debería seguir tras su buena actuación con Suiza en el Mundial. El exinternacional alemán lo elogió mientras comentaba para MagentaTV.

    «Para mí —y esto puede ser un titular— es un jugador al que el FC Bayern debería seguir», afirmó Müller.

  • Mantener los pies en la tierra en Friburgo

    A pesar de los elogios de Müller, Manzambi se mantiene centrado en su trabajo. El centrocampista, con contrato en Friburgo hasta 2030, no piensa aún en el futuro.

    Al preguntarle por la sugerencia de Müller de que el Bayern lo fiche, el jugador solo se rió ante la idea de un traspaso tan sonado y afirmó: «Sigo en el Friburgo. Estoy centrado en el Mundial. No sé qué haré la próxima temporada».

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suiza aspira a quedar primera del grupo

    Suiza suma cuatro puntos tras dos jornadas y está cerca de las eliminatorias. El último partido de grupo, ante Canadá, definirá el liderato.

    Tras su decisiva actuación como suplente, Manzambi refuerza sus opciones de ser titular. El seleccionador suizo, Murat Yakin, ya ha insinuado que el centrocampista del Friburgo podría entrar en el once inicial para este encuentro decisivo.