Henry elogió el inicio perfecto de Zidane después de que el seleccionador sumara el máximo de puntos en sus dos primeros partidos al frente de Francia. Asumir el mando de Francia había sido una ambición largamente deseada por la que esperó con paciencia tras dejar el banquillo del Santiago Bernabéu: «Me dije a mí mismo que lo único que quería hacer después del Real Madrid era esto».

El técnico, de 54 años, tuvo un impacto inmediato con una victoria por 0-1 a domicilio sobre Turquía el viernes 25 de septiembre, convirtiéndose en el primer seleccionador de Francia en ganar en su debut desde Aimé Jacquet en 1994, antes de asegurar un marcador idéntico en Bélgica tres días después.