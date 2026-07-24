En los Juegos Olímpicos de París 2024 llevó a la anfitriona Francia a la final contra España, pero la prórroga les privó del oro y se colgaron la plata.

Además, dirigió brevemente al Mónaco, regresó a la MLS con el Montreal Impact y colaboró con Roberto Martínez en la selección belga.

A sus 48 años, se mantiene abierto a opciones tras regresar al análisis deportivo y no parece tener prisa por volver a la banda, aunque valorará las ofertas tentadoras.

Tomar las riendas de la selección francesa resultaría atractivo, pues a varios compañeros del Mundial de 1998 se les ha abierto esa puerta. Deschamps concluye un ciclo de 14 años con un título mundial en 2018 y la Liga de Naciones de la UEFA.

El ganador del Balón de Oro, Zidane, asume el cargo —su primera experiencia fuera del Real Madrid— y se espera que busque nuevos títulos con una plantilla repleta de estrellas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.