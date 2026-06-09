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Thierry Henry, leyenda del Arsenal, explica qué necesitan los Gunners en el mercado de fichajes de verano y advierte a los futuros campeones de la Premier League 2026: «No será fácil»
El plan se ha cumplido: Henry habla de la gloria del Arsenal
El Arsenal acabó con 22 años de espera y ganó la Premier League bajo Mikel Arteta, un éxito que ha unido a la afición y respaldado el proyecto a largo plazo del club. Henry reconoció que, antes de la temporada, notó un cambio de mentalidad en el equipo y afirmó que por fin tenían todo lo necesario para triunfar.
Al hablar de sus sensaciones respecto a la plantilla actual, Henry declaró a Betway: «Dije al comienzo de la temporada que era la primera vez que veía al equipo capaz de ganar la liga, y no titubeé al afirmar que debíamos ganarla. Antes faltaba algo, pero este año lo han conseguido. ¿Por qué? Tiempo, invertir de la forma adecuada y, por fin, me identifico con el equipo. Hay algo ahí —el espíritu de lucha, los grandes momentos— con lo que te puedes identificar».
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Construyendo una dinastía en el norte de Londres
Aunque las celebraciones en el norte de Londres fueron históricas, el francés ya analiza qué se necesita para mantener ese nivel. Para Henry, el mercado de fichajes de verano es clave: la directiva debe mejorar la fórmula ganadora sin romper la química que les llevó al título.
El francés resumió el desafío: «Ahora debemos seguir construyendo. Es clave añadir lo necesario para mantenernos competitivos, porque todos querrán quitarnos el título. Si no empezamos bien, la gente dudará toda la temporada».
La dificultad de encontrar el perfil adecuado
El exdelantero destacó los fichajes de Marc Guehi y Antoine Semenyo por el Manchester City como ejemplo de incorporaciones a mitad de temporada que ya conocen la liga. Aun así, advirtió que encontrar refuerzos capaces de elevar de inmediato un equipo aspirante al título es un desafío para Arteta y la directiva de los Gunners.
«Adaptarse y evolucionar en la élite es clave», recordó Henry. «Este es un año crucial porque hay que saber quién va a llegar, quién tiene que irse y tomar las decisiones correctas. Hemos visto equipos que creían que con traer jugadores mejorarían, pero adaptarse a la Premier lleva tiempo. ¿Qué hará el Arsenal? No es fácil encontrar a alguien que se adapte de inmediato y aporte en un equipo que acaba de ganar la liga».
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Un vínculo especial con la comunidad
Más allá de tácticas y fichajes, Henry se conmovió por la intensidad del desfile del título. Como estrella de los «Invincibles», sabe lo que este triunfo significa para la afición mundial del Arsenal.
«Solo sé que hay millones de aficionados del Arsenal por todo el mundo, y ganar con este club se siente diferente», afirmó. «Es un club especial, un club del pueblo, y las calles lo demostraron».
Añadió: «Seamos sinceros, solo ha sido un título tras 22 años esperándolo. Pero al ver el amor y cómo lo celebró la gente en Londres y en todo el mundo, entiendes el impacto del Arsenal. Fue precioso y no debemos subestimar lo que el club significa para la comunidad».