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Thierry Henry lanza una seria advertencia a Bradley Barcola mientras el fichaje de 123 millones de libras del Liverpool tiene dificultades para adaptarse en Anfield
Un comienzo lento en Merseyside
Barcola cambió París por Merseyside este verano en una enorme operación de 123 millones de libras, que incluía 17 millones de libras en variables. Sin embargo, el jugador de 24 años no ha logrado marcar ni tener un impacto significativo en sus primeras cinco apariciones en Inglaterra.
El Liverpool, en su conjunto, ha tenido un inicio de campaña algo irregular. Bajo las órdenes del recién nombrado Iraola, el Liverpool sigue invicto en sus primeros cinco partidos de la Premier League, pero ya ha empatado tres veces.
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Henry destaca el obstáculo de la adaptación
El exdelantero del Arsenal Henry cree que Barcola necesita tiempo para adaptarse al fútbol inglés. Señaló la transición del extremo desde el estructurado sistema de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain a un entorno mucho más intenso en la Premier League.
«No siempre es fácil cuando estás acostumbrado a un determinado sistema y a una manera de jugar, en la que todo el mundo sabe lo que está pasando en cada momento», dijo Henry a Betway. «Acaba de llegar a Liverpool, no habla inglés, y es un estilo de juego diferente, con una intensidad distinta en la liga. Se ve que todo el que entra en el sistema de Luis Enrique brilla: [Khvicha] Kvaratskhelia, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, Barcola».
Apoyándose en su propia llegada a Inglaterra, Henry añadió: «Yo tuve que afrontarlo de la misma manera, y luego se produjo ese pequeño cambio y me sentí más cómodo. Empiezas a hablar inglés, puedes bromear en el vestuario, eres un poco menos tímido y la gente empieza a saber cómo eres.
«No es un lugar fácil para empezar, y él no pidió que pagaran ese precio por él, pero lo lleva a cuestas. Todos sabemos que en el uno contra uno es letal y que tiene velocidad. Lo único en lo que necesita trabajar es en la definición, pero eso es normal. Si ves mi definición cuando tenía 19 o 20 años comparada con la del final de mi carrera, era muy diferente. Llegué a tener mucha más seguridad en mi juego».
Henry subrayó que el pedigrí de Barcola y su elevado precio de traspaso hacen que la paciencia vaya a ser escasa. «Tras ganar la Champions League dos veces seguidas, jugar con Francia, con el precio que se ha pagado y la calidad que tiene, la gente no va a esperar a que se convierta en un jugador completamente hecho, así que va a tener que rendir», advirtió el francés. «Va a haber un nivel de exigencia, y a veces todavía está algo verde en la definición, pero genera muchísimo».
Jacquet brilla junto a Van Dijk
Por el contrario, el defensa de 21 años Jeremy Jacquet ha prosperado al lado de Virgil van Dijk desde su llegada procedente del Rennes. Henry desveló que lleva tiempo siguiendo la progresión del central: «Siempre ha sido muy alta. Cuando era el seleccionador de la sub-21 de [Francia], quería convocarlo, solo tenía 16 o 17 años, pero no vino porque tenía que hacer sus exámenes. Por mucho que estuviera centrado en el fútbol, también lo estaba en sacar sus títulos.
»Tiene las ideas muy claras, y su familia sabe lo que tiene que hacer y cómo puede tener éxito. Me dijeron que siempre había sido visto como "el chico", pero no siempre funciona así. Muchas veces he visto a jugadores que eran "el chico" a esa edad y que luego no resultaron serlo, mientras que a veces sí ocurre al revés».
Henry añadió que jugar junto a un compañero de élite ha acelerado su adaptación. «Se nota que ya entiende lo que tiene que hacer, especialmente en la parte física del juego», dijo. «También ayuda si juegas al lado de Virgil. Pero ¿me sorprende que esté manejando el nivel de expectativa? No, en realidad no, porque siempre estuvo en esa situación en el sistema de categorías inferiores en Francia».
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Compromisos internacionales le esperan a las órdenes de Zidane
Tanto Barcola como Jacquet están actualmente integrados en la renovada selección francesa de Zinedine Zidane. El dúo del Liverpool fue titular en el triunfo por 1-0 del lunes ante Bélgica.
Ahora buscarán volver a impresionar en la escena internacional mientras Francia se prepara para enfrentarse a Italia el viernes, antes de una rápida revancha contra Bélgica el próximo lunes.
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