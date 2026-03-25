Thierry Henry, Kevin De Bruyne y los 25 mejores jugadores de la Premier League del siglo XXI hasta la fecha: clasificación

Elegir a los 25 mejores jugadores de la Premier League del siglo XXI hasta la fecha... vaya tarea ingrata. No hay ningún campeonato más popular en el planeta y, por lo tanto, ninguno más analizado. Ni más discutido. Sería difícil encontrar un aficionado al fútbol en cualquier parte del mundo que no tenga un equipo de la Premier League —o que, al menos, vea los partidos a diario—, lo que significa que todo el mundo tiene una opinión sobre los mejores equipos y jugadores de la EPL.

Por lo tanto, es inevitable que la siguiente lista —basada en una combinación de títulos, talento, longevidad e impacto— provoque una avalancha de críticas. ¡Por el amor de Dios, grandes figuras modernas como Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale y Robin van Persie ni siquiera han entrado en la selección!

Es importante señalar que no se han tenido en cuenta los logros y actuaciones anteriores al 1 de enero de 2000, lo que excluye los años de esplendor de leyendas de la Premier League como Ryan Giggs, Alan Shearer y Roy Keane, que serían candidatos seguros para un once ideal de todos los tiempos; pero esa salvedad difícilmente nos librará de las reacciones más amargas. Hay demasiadas decisiones polémicas y argumentos convincentes a favor de la inclusión —o la exclusión—.

Así que, ¿a qué esperas? ¡Cuanto antes empieces a leer, antes podrás expresar tu indignación en la sección de comentarios!