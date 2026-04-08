Thierry Henry explica por qué «la gente no entiende» a Michael Olise y elogia al «tímido» jugador del Bayern de Múnich

En CBS Sports, Henry explicó qué hace de Olise un delantero moderno tan peligroso. Más allá de su talento técnico y sus centros, el ex capitán del Arsenal destacó su rapidez mental en el campo.

«Michael no es como los demás jugadores. Puede que se muestre tímido con un micrófono, pero tiene una mentalidad y una visión del juego únicas», afirmó la leyenda del Arsenal. «Cuando recibe el balón, ve cosas que pocos ven. Percibe el partido más con el cerebro que con los ojos. Intenta imaginar lo que pasará en cuanto el balón sale de las manos del portero. Anticipa lo que vendrá.

Todos sabemos que sabe regatear. Tiene su propia forma de ver el juego y la vida. Por eso, a veces, fuera del campo, la gente no lo entiende. Pero es un tipo agradable, un gran tipo. No habla mucho fuera del campo, pero cuando tiene el balón, se expresa muy bien a través de su juego».