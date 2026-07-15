Thierry Henry explica por qué Francia sigue perdiendo contra España y reconoce que La Roja es «muy superior» a Kylian Mbappé y compañía

Henry vio cómo España venció 2-0 a Francia en la semifinal del martes. Como comentarista de Fox Sports, quedó impresionado por la actuación española.

Dijo: «Los españoles controlaron el balón y demostraron por qué son campeones de Europa. Fueron muy superiores. Ganó el mejor equipo. Si no estás metido en el partido desde el principio, se te va a hacer difícil. España es el peor equipo al que te puedes enfrentar cuando vas perdiendo 1-0. Es difícil de asimilar. Francia debe analizar lo que ha pasado y salir reforzada para volver con el objetivo de vencer a su nuevo enemigo acérrimo».