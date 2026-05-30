Gracias a su magnífico gol, el delantero alemán se convirtió en el primer jugador de la historia de la Champions League moderna en marcar en dos finales. Ya en 2021 había dado la victoria al Chelsea FC en Oporto ante el Manchester City (1-0).
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¡Thierry Henry debe de tener un don profético! Kai Havertz hace historia en la Liga de Campeones contra el PSG
Franz «Bulle» Roth y Gerd Müller ya lo consiguieron con el Bayern en la final de la Copa de Europa, cuando el torneo se disputaba solo por eliminatorias.
Además, Havertz es el tercer jugador que gana la final con dos clubes distintos, tras Cristiano Ronaldo (Manchester United y Real Madrid) y Mario Mandzukic (Bayern Múnich y Juventus).«De niño nunca hubiera imaginado que marcaría un gol en la final y que ganaríamos el partido. Siempre estaré orgulloso de ello. Simplemente intento llevarme esa sensación conmigo y espero que vuelva a suceder», declaró Havertz al Guardian antes del partido.
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Thierry Henry sobre Kai Havertz: «Tiene el don de marcar goles decisivos»
El sábado por la noche, en el duelo contra el PSG, actual campeón, Havertz marcó su histórico gol ya en el minuto seis. Tras un pase de Piero Hincapie por la banda izquierda, el alemán se adentró sin marca de Willian Pacho y envió el balón por debajo del larguero desde un ángulo cerrado. El portero del París, Matvey Safonov, no tuvo ninguna oportunidad. Para el Arsenal, considerado claro outsider ante el París, verdugo del Bayern, fue un inicio de ensueño.
Antes del encuentro, la leyenda del Arsenal Thierry Henry lo había elogiado en Bild: «Tiene el don de marcar goles importantes». Y añadió: «Presiona sin cesar y entiende el juego gracias a su gran inteligencia futbolística. Usa la cabeza y puede jugar en varias posiciones. Ojalá se mantenga sano».
Tras una temporada marcada por las lesiones, Havertz recuperó su mejor nivel al final del curso y contribuyó con goles clave en la Premier y en la final de la Champions.
En 25 partidos oficiales sumó ocho goles y cinco asistencias.
Kai Havertz es titular como delantero en la selección alemana.
En la concentración de la selección alemana se celebró el éxito de Havertz. Debido a su participación en la final de la Liga de Campeones, el exjugador del Leverkusen se perderá la preparación en Herzogenaurach y el amistoso del domingo contra Finlandia.
Aun así, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, ya ha confirmado que Havertz será titular como delantero en su esquema 4-2-3-1.
Los fichajes más caros de la historia de la Premier League
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