Thierry Henry compara a Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo tras la «intrépida» actuación del joven prodigio del Barcelona en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid

Como comentarista de la CBS, Henry destacó la habilidad del joven para respaldar con juego de élite sus ambiciosas declaraciones previas al partido. La leyenda de Arsenal y Barcelona subrayó que esa mezcla de palabra y acción solo la logran los grandes iconos del fútbol.

Al recordar el impacto del ‘10’ y su mentalidad, Henry afirmó: «Esto es lo que hacía el joven Cristiano Ronaldo: hablaba con audacia en las entrevistas y lo respaldaba en el campo. Yamal dijo que llevaría al Barcelona a cuestas y, a los dos minutos, ya había marcado. Pero lo que más me impresiona es su valentía. A pesar de su corta edad, juega con una confianza, creatividad y madurez inusuales. No se esconde, pide el balón y decide cuando más importa. Eso marca a un jugador especial».