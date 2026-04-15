Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
Ronaldo-YamalGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traducido por

Thierry Henry compara a Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo tras la «intrépida» actuación del joven prodigio del Barcelona en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid

L. Yamal
C. Ronaldo
T. Henry
Barcelona
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
Primera División

Thierry Henry ha elogiado a Lamine Yamal, comparando su actitud «intrépida» y su audaz confianza con las del joven Cristiano Ronaldo. A pesar de la eliminación del Barcelona a manos del Atlético en la Liga de Campeones, el jugador de 18 años cumplió su promesa y marcó un gol tempranero en el Metropolitano que avivó brevemente las esperanzas de remontada.

  • Un adolescente lidera una valiente remontada

    El Barcelona arrancó el partido de vuelta de cuartos con una desventaja de dos goles, pero Yamal encendió la esperanza al marcar a los cuatro minutos. Ferran Torres igualó el global, sin embargo el equipo de Hansi Flick acabó cediendo por el tanto de Ademola Lookman y la expulsión de Eric García en el final. La derrota confirmó la eliminación del Barcelona por 3-2 en el global, a pesar de que la incansable actuación de Yamal estuvo a punto de firmar una remontada histórica.

    • Anuncios
  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Henry elogia la audacia al estilo de Ronaldo

    Como comentarista de la CBS, Henry destacó la habilidad del joven para respaldar con juego de élite sus ambiciosas declaraciones previas al partido. La leyenda de Arsenal y Barcelona subrayó que esa mezcla de palabra y acción solo la logran los grandes iconos del fútbol.

    Al recordar el impacto del ‘10’ y su mentalidad, Henry afirmó: «Esto es lo que hacía el joven Cristiano Ronaldo: hablaba con audacia en las entrevistas y lo respaldaba en el campo. Yamal dijo que llevaría al Barcelona a cuestas y, a los dos minutos, ya había marcado. Pero lo que más me impresiona es su valentía. A pesar de su corta edad, juega con una confianza, creatividad y madurez inusuales. No se esconde, pide el balón y decide cuando más importa. Eso marca a un jugador especial».

  • Una temporada de récords para la joven promesa

    El gol de Yamal en Madrid fue su participación directa número 40 en un gol esta temporada, un récord personal que confirma su importancia en el joven Barcelona. Aunque el equipo encajó por decimoquinto partido seguido en la Liga de Campeones, el delantero siguió creciendo en Europa.

    Al comparar su trayectoria con la de otros grandes, Henry añadió: «Si sigue así, trabajando duro y manteniéndose concentrado, lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores del mundo. Lionel Messi tenía un talento increíble, pero esta confianza audaz de Yamal es única y emocionante de ver».

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Ahora la prioridad es el gravamen sobre la propiedad

    Sin opciones en Europa, el Barcelona se centra en ganar su segundo título consecutivo de La Liga. Con nueve puntos de ventaja y siete jornadas por jugar, el equipo de Flick vuelve a la lucha el miércoles en el Spotify Camp Nou ante el Celta de Vigo, donde se espera que Yamal lideré de nuevo el ataque blaugrana.

Copa del Rey
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL