Thierry Henry advierte a Inglaterra sobre el «peligroso» partido contra México y subraya que «Sir Harry Kane» no siempre puede ser su salvador en el Mundial

Inglaterra avanzó a octavos tras remontar 2-1 a Congo, pero Henry no quedó convencido. El exmundialista advierte que la humedad y altitud de Ciudad de México serán un desafío mayor para el equipo de Tuchel.

En declaraciones a Fox Sports, Henry instó a Inglaterra a corregir sus lentos arranques antes de visitar el Azteca. «No conviene adelantarse, pero hay que abordar la situación», afirmó. «Si empiezan allí como hoy, con la altitud y sin saber el tiempo, lo tendrán muy difícil». Es muy distinto jugar en un estadio cubierto con clima controlado que hacerlo al aire libre a esa altitud».



