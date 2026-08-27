El delantero francés, que llegó procedente del Villarreal en el verano de 2025, está decidido a consolidarse como una referencia goleadora después de firmar ocho tantos en 41 apariciones en todas las competiciones la pasada temporada. En declaraciones a Sky Sports sobre sus objetivos personales, Barry dijo: "Yo digo que esta temporada tiene que ser la mía. He trabajado mucho este verano para eso, así que estoy muy feliz de marcar mi primer hat-trick con el Everton. Trabajo mucho para eso, estoy muy feliz, mis compañeros también me ayudaron mucho".