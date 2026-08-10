Courtois ha dado la bienvenida al regreso de Mourinho a Madrid, destacando la capacidad única del técnico portugués para fomentar una mentalidad colectiva ganadora. Como jugador que ya estuvo a las órdenes de Mourinho, Courtois está bien situado para explicar qué deben esperar sus compañeros del nuevo régimen.

«Mourinho es un entrenador exigente que prioriza la disciplina y al equipo por encima del talento individual. Para mí, esos son factores cruciales para ganar. Es un gran entrenador y una persona muy cercana. Va de frente, y eso me gusta. Creo que es la dirección correcta», dijo Courtois a Real Madrid TV.