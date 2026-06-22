Thibaut Courtois afirma que su futuro en el Real Madrid no depende de él y desvela sus planes de retirada

A pesar de su edad, el portero del Real Madrid, Courtois, sigue siendo clave para el club. Con contrato hasta 2027, el guardameta belga lleva ocho años en la capital tras llegar del Chelsea.

Tras el 0-0 de Bélgica ante Irán en el Mundial 2026, reconoció su vínculo con el club: «Depende de lo que quiera el club. Siento un gran respeto por lo que hacen. Espero poder terminar mi carrera allí; dentro de cuatro o cinco años, ya veremos. Es mi sueño desde niño, y llevo ya ocho años allí, así que estoy muy feliz», añadió el belga.



