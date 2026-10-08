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Thiago Silva y Felipe Melo, salpicados por un escándalo de mafia de entrenadores mientras acusan al exasistente de Diego Maradona de vender licencias falsas
Un plan ilícito elude la formación formal
Un reportaje del medio brasileño UOL ha destapado el funcionamiento interno de una red ilícita que ofrecía titulaciones exprés de entrenador en solo diez días. La investigación señala a los veteranos Silva y Melo entre varias figuras destacadas que, según se informa, obtuvieron sus credenciales a través de la operación. A los posibles clientes supuestamente se les cobraban 100.000 reales brasileños, unos 20.000 dólares, para recibir sus diplomas sin realizar la formación obligatoria.
- Gribaudi/ImagePhoto
Una grabación filtrada destapa una presunta vía rápida de tramitación
En unas grabaciones de audio obtenidas por UOL aparece Mancuso detallando una supuesta vía rápida gestionada para futbolistas de alto perfil: "Llegué a un acuerdo con el presidente de nuestra asociación para que todas estas estrellas que jugaron al fútbol tengan una forma de evitar hacer este curso online. Asunto resuelto. Son tipos que jugaron al fútbol toda su vida, ¿de verdad necesitan hacer un curso online de tres años?"
Sin embargo, el exjugador de Boca Juniors rechazó con firmeza las acusaciones de vender documentación directamente: "Muchos brasileños me llaman. ¿Por qué? Porque soy muy conocido en Brasil, ¿sabes? Y me preguntan cómo se hace, cómo conseguirlo. Les paso el contacto de la federación para que llamen directamente. No estoy en la federación, no formo parte de la federación. Solo ayudo si me preguntan qué pasos deben seguir, nada más."
El organismo rector niega cualquier afiliación oficial
La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) se movió rápidamente para desmarcarse de la polémica en desarrollo, y su secretario general, Salvador Pasini, emitió un rechazo tajante: "[ATFA] no reconoce ningún acuerdo que el Sr. Mancuso haya llevado a cabo o afirme haber llevado a cabo en nombre de la organización.
"No forma parte de la Junta Directiva, no ocupa ningún cargo de autoridad dentro de ATFA, no mantiene ninguna relación contractual con la institución y no está autorizado para actuar en su nombre ni representarla. En consecuencia, cualquier oferta, cobro de pagos o entrega de documentación que haya podido ejecutar invocando a ATFA es completamente ajena a esta organización".
La legitimidad de las credenciales quedó aún más en entredicho por una imagen de un diploma fechado en diciembre de 2023, que llevaba la firma del exdirector de ATFA Victor Cocco, un dirigente que dejó su cargo en 2020.
- Fotoarena
Las consecuencias regulatorias amenazan futuras carreras
Los veteranos salpicados por la investigación se enfrentan ahora a la posibilidad de que se les revoquen sus licencias, además de a investigaciones formales por cuestiones éticas por parte de los organismos rectores regionales. Con la mayoría de las figuras implicadas cerca de la retirada, las dudas sobre su acreditación podrían generar importantes trabas administrativas en su intento de dar el salto a los banquillos. Se espera que las autoridades de Brasil y Argentina amplíen sus investigaciones transfronterizas para desmantelar la red más amplia de documentos falsificados.
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