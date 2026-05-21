AFP
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Thiago Silva tiene sobre la mesa un sensacional regreso al AC Milan tras rechazar renovar con el Oporto
¿Un regreso legendario a San Siro?
Silva vuelve al mercado tras rechazar prorrogar su contrato con el Oporto. Se especula con su regreso a un exequipo.
Según ESPN, el AC Milan ya le ha hecho una oferta formal para traerlo de vuelta a Italia. Se cree que los rossoneri le han ofrecido un contrato de un año, hasta junio de 2027, que podría cerrar su ilustre carrera.
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La conexión Ibrahimovic
La posibilidad de que Silva fiche por el Milan se refuerza por su condición de icono del club y por sus contactos en la directiva. Entre 2009 y 2012, periodo en el que ya vistió la camiseta rossonera, se consolidó como uno de los mejores defensas del mundo y ganó el Scudetto 2011.
Además, su amistad con Zlatan Ibrahimovic —ahora asesor sénior y director deportivo del club— podría inclinar la balanza. Ambos ya compartieron vestuario en Milán y París, y reencontrarse en un nuevo rol puede ser un imán difícil de ignorar para Silva.
La jubilación y el coaching en el horizonte
Aunque el Milan le mantiene su oferta, Silva considera retirarse. Desde hace tiempo quiere entrenar y ya prepara su etapa posterior a la cancha.
Según ESPN, tiene una invitación abierta para integrarse al cuerpo técnico del Chelsea, club donde ganó la Liga de Campeones. Prefiere obtener sus títulos de entrenador en Inglaterra, por lo que un puesto en la estructura de los Blues es una opción real frente a seguir jugando.
La despedida de Silva del Oporto
Silva, que regresó al Oporto en enero para una segunda etapa, jugó 14 partidos y sumó 1.084 minutos, ayudando al club a ganar la Primeira Liga.
En un mensaje a la afición a través de los canales oficiales, el defensa de 41 años mostró su orgullo: «La afición del Oporto me marcará para siempre, y espero que yo también les haya dejado huella. Recuerdo los momentos increíbles que vivimos y este título es para la familia del Oporto, que se lo merece. El campeón ha vuelto», declaró el defensa central de 41 años a los medios del club. «Me voy muy satisfecho: dejé mi huella y este título pasará a la historia de mi carrera. No es un adiós, es un hasta pronto».