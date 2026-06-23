AFP
Traducido por
¡Thiago Silva ha vuelto! El exdefensa del Chelsea y el PSG regresa sorpresivamente a su antiguo equipo tras dejar el Oporto
El Fluminense recupera a un icono del club
El Fluminense confirmó el regreso de Silva tras su firma de un contrato hasta diciembre de 2026. El central, de 41 años, inicia su cuarta etapa en el club tras dejar el Oporto.
Se incorporará al centro de entrenamiento Carlos Castilho la próxima semana, cuando el equipo prepara la segunda parte de la temporada. El Fluminense superó el interés de clubes europeos gracias al vínculo del defensa con el club de su infancia.
El Fluminense celebra el regreso de «El Monstruo»
El Fluminense celebró el regreso de Silva con un mensaje que daba la bienvenida a casa a uno de sus mejores jugadores. El club describió el anuncio como la continuación de una historia que nunca terminó.
«Lo que parecía una despedida fue, en realidad, un hasta luego», indicó el comunicado oficial. «Porque algunas historias nunca terminan del todo. Thiago Silva vuelve al Fluminense. El “Monstruo” ha aceptado regresar y ha firmado un contrato con el club hasta diciembre de 2026».
En sus distintas etapas jugó 212 partidos, marcó 19 goles y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia del Tricolor.
Vuelve un ganador contrastado con amplia experiencia
Silva regresa al Fluminense con una de las trayectorias más laureadas del fútbol moderno. En Europa brilló con Milán, París Saint-Germain y Chelsea, ganó siete Ligue 1 y alzó la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes con los Blues.
Con Brasil ha jugado 113 partidos y portó el brazalete en tres de sus cuatro Mundiales. Además, llevó al Fluminense a las semifinales del Mundial de Clubes de 2025 antes de su breve paso por el Oporto, consolidando su leyenda en el club.
- (C)Getty Images
Prepárate para la segunda mitad de la temporada
Se espera que Silva se integre rápido al equipo tras volver a entrenar. Fluminense es tercero en la Serie A de Brasil, a diez puntos del líder, Palmeiras, tras 18 jornadas. Después del parón mundialista, recibirá al Bragantino en el Maracaná el 18 de julio.