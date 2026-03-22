Thiago Pitarch: Por qué esta joya de la cantera del Real Madrid podría ser su mediocampista defensivo del futuro

Pero no fue así. Xabi Alonso, que siempre se mostró dispuesto a integrar a los jóvenes en los entrenamientos, se fijó por primera vez en Pitarch en el verano de 2025. Las semanas posteriores al Mundial de Clubes fueron extrañas para los blancos, que, hay que reconocerlo, tuvieron poco tiempo para adaptarse al sistema mucho más complejo que empleaba el entrenador, que pronto sería destituido.

Sin embargo, a Pitarch se le concedieron minutos en la pretemporada y formó parte de las convocatorias de los partidos al inicio de la temporada, aunque, hay que reconocerlo, tenía pocas posibilidades de saltar al campo. No obstante, durante todo ese tiempo, estaba jugando al fútbol al más alto nivel. España lo convocó para su selección sub-20 en el Mundial, y fue titular en su trayectoria hasta los cuartos de final, donde cayeron por la mínima ante Colombia.

Curiosamente, su gran oportunidad llegó en un partido reñido de la Liga de Campeones. El Madrid mantenía la ventaja frente al Benfica en la eliminatoria de octavos de final, y Arbeloa dio entrada al joven de 18 años para ayudar a cerrar el partido. Apenas tocó el balón en 10 minutos de gran esfuerzo, pero se mantuvo firme, y el Madrid logró una victoria por 1-0 que le dio el pase a la siguiente ronda.

«No puedo describir lo que sentí anoche. He cumplido mi mayor sueño. Ese niño que se acostaba cada noche soñando siempre con jugar en el mejor equipo del mundo», escribió en Instagram tras el partido. «Debutar con el Real Madrid, y que sea en la Champions League, y ver a tus padres emocionados y emocionados en la grada, es increíble. Y que ocurra en un estadio lleno de la gran historia del club, eso es algo muy especial».

A eso le siguieron 10 minutos una semana más tarde, en los que completó todos sus pases menos uno y realizó un gran trabajo de carrera para redondear la victoria por 2-1 en casa, en el Bernabéu.