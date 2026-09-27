El centrocampista de Fluminense Martinelli expresó una enorme gratitud tras recibir su primera convocatoria con la selección brasileña. El jugador, de 24 años, fue llamado por el seleccionador Carlo Ancelotti para sustituir al delantero del Chelsea João Pedro, que se retiró de la convocatoria por una lesión.

En una entrevista con CBF TV, el ganador de la Copa Libertadores describió vestir el escudo de la selección como el mayor privilegio posible.

También subrayó su determinación de aprovechar al máximo cada entrenamiento junto a la élite de jugadores de Europa.