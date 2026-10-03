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Theo Walcott asegura que el Arsenal tiene una gran vulnerabilidad en su intento de revalidar el título de la Premier League
Preocupación por la defensa del título del Arsenal
El Arsenal ha firmado un impresionante inicio de la nueva temporada, con cuatro victorias en sus cuatro primeros partidos. Sin embargo, su impulso sufrió un duro revés justo antes del parón internacional, cuando cayó con claridad por 3-0 ante el Brighton en el Amex Stadium.
A pesar de seguir a solo tres puntos del actual líder, el Manchester City, Walcott cree que su antiguo club tiene un defecto crítico. En declaraciones a talkSPORT Drive, el exextremo destacó que los problemas del equipo lejos del Emirates Stadium podrían acabar costándole muy caros en su intento de conquistar más títulos nacionales.
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Walcott cuestiona el rendimiento fuera de casa
Walcott expresó una preocupación clara por los rendimientos individuales durante partidos complicados a domicilio. Destacó la importancia de que los jugadores den un paso al frente en entornos difíciles. «Siguen siendo un poco vulnerables fuera de casa», dijo Walcott. «Me gusta Tzolis, pero por lo que he visto fuera de casa, no me ha impresionado tanto. Es difícil brillar de verdad fuera de casa. Puedes tener a esos jugadores que son muy buenos en casa o en los entrenamientos, pero no pueden [hacerlo] fuera cuando de verdad importa. No le pongas, pon a otro, pon a alguien que vaya a trabajar para el equipo o a hacer algo diferente».
La confianza en retener la corona
A pesar de expresar estas claras preocupaciones por su rendimiento a domicilio, Walcott sigue confiando en la calidad general de la plantilla de Arteta. El Arsenal está decidido a reaccionar y demostrar su capacidad de resistencia. Walcott cree firmemente que el Arsenal tiene las herramientas necesarias para mantener su dominio nacional y competir en varios frentes esta temporada. «Creo que son excepcionales y realmente siento que tienen todo para revalidarlo», añadió. «Pero no va a ser fácil, porque querrán ganar la Champions League».
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¿Qué le espera ahora al Arsenal?
El Arsenal tratará de atajar de inmediato estas preocupaciones sobre su rendimiento fuera de casa cuando vuelva el fútbol nacional tras el parón internacional. Arteta exigirá una reacción contundente, ya que el Arsenal afronta una prueba crucial ante el Leeds United, que ha impresionado hasta ahora en su segunda temporada consecutiva de regreso a la máxima categoría.
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