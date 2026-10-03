Theo Walcott asegura que el Arsenal tiene una gran vulnerabilidad en su intento de revalidar el título de la Premier League

El Arsenal ha firmado un impresionante inicio de la nueva temporada, con cuatro victorias en sus cuatro primeros partidos. Sin embargo, su impulso sufrió un duro revés justo antes del parón internacional, cuando cayó con claridad por 3-0 ante el Brighton en el Amex Stadium.

A pesar de seguir a solo tres puntos del actual líder, el Manchester City, Walcott cree que su antiguo club tiene un defecto crítico. En declaraciones a talkSPORT Drive, el exextremo destacó que los problemas del equipo lejos del Emirates Stadium podrían acabar costándole muy caros en su intento de conquistar más títulos nacionales.