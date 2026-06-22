¿Theo Hernández de vuelta en Italia? Entre el Mundial y el mercado de fichajes, la Juventus podría apostar por él. Y también le interesa al Como

El exjugador del Milan no brilló en el debut de los Bleus; de hecho, fue uno de los peores y acabó en el punto de mira por el gol africano, que evidenció sus carencias defensivas. Para el segundo partido, Deschamps baraja sustituirlo por Digne. Mientras tanto, según La Gazzetta dello Sport, su regreso a Europa —incluso a laJuventus— no se descarta.





El principal escollo es su salario: 20 millones por temporada durante dos años. El Al-Hilal lo fichó por 25 millones, superando al Atlético, pero el jugador quiere volver y ya hay sondeos de clubes europeos. A sus 28 años, Theo sabe que su futuro está en Europa: busca un grande y un buen Mundial puede relanzarlo.





Europa sí, pero también Italia. En la Serie A podría interesar a la Juventus, que buscaría un lateral si pierde a Cambiaso, y al Como, que ya lo siguió en 2025 y ahora podría volver a intentarlo con un puesto en la Champions. Mundial y mercado de fichajes mediante, Europa no se olvida de Theo Hernández.