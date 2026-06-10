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cm grafica theo hernandez al hilal 2025 26Calciomercato
Gabriele Stragapede

Traducido por

¿Theo Hernández añora Europa? Regresar al Milan, fichar por la Juventus o cumplir el sueño del Real Madrid son sus opciones

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T. Hernandez

Las declaraciones del lateral francés vuelven a abrir nuevas posibilidades de cara al futuro.

«La Saudi Pro League no es una liga fácil; es muy competitiva, con grandes jugadores y ningún rival débil. El Al Hilal somos el mejor equipo de Asia. Aún soy joven y en el futuro podré volver a Europa. El Real Madrid es el mejor club del mundo».

Estas declaraciones, recogidas por el Diario AS, reabren especulaciones sobre su futuro: el lateral de la selección de Didier Deschamps acaba su primera temporada en Arabia Saudí, donde ha sido clave enel AlHilal de Simone Inzaghi.

Su primera campaña, positiva en números e influencia, le valió la convocatoria con Francia para el Mundial. Ahora, sus palabras sugieren que podría regresar pronto al fútbol europeo.

¿Adónde podría ir y por qué sería un buen fichaje para el Viejo Continente?

  • UNA TEMPORADA ÓPTIMA

    Theo Hernández ha brillado en Arabia Saudí. Ha jugado 42 partidos, 3627 minutos, con 5 asistencias y 9 goles, cifras notables para un lateral en defensa de cuatro o extremo izquierdo en un esquema de cinco.

    La única nota negativa fue no ganar el campeonato: el Al Hilal terminó invicto, pero varios empates en la segunda parte de la temporada mermaron las aspiraciones del equipo de Inzaghi, y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se llevó el título.

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  • ¿SE PUEDE LLEVAR? SERÍA UNA GANGA

    Más allá de las estadísticas, dos aspectos clave influyen en una posible salida: la venta del club y las desgravaciones fiscales.

    Sobre el primero, el Fondo de Inversión Pública (PIF) ya vendió el 70 % del Al Hilal a la Kingdom Holding Company del príncipe Bin Talal por 317 millones de euros. La necesidad de sostenibilidad financiera podría impulsar el regreso a Europa de algunos jugadores y la venta de otras figuras, pues la deuda y el complejo contexto sociopolítico obligan a recortar gastos.

    Theo Hernández podría marcharse en verano, pues ya habrá cumplido los 183 días de residencia fiscal en Arabia Saudí necesarios para tributar apenas sobre sus ingresos, lo que facilitaría a un club europeo negociar su salario (ahora inalcanzable, pues cobra 20 millones de euros en el Al Hilal).

  • ¿UN REGRESO AL MILÁN?

    Si se confirma su traspaso —aunque quiere quedarse en el Al Hilal—, ¿a dónde podría volver Theo Hernández?

    Su posible regreso al Milan cobra fuerza. Hace unos meses dijo a La Gazzetta dello Sport: «La dirección del club y algunas decisiones no reflejan los valores que me trajeron aquí. ¿Volver? Ahora quiero ganar, pero mientras haya cierta gente, no volveré».

    Sin embargo, la situación ha cambiado: tras fallar la clasificación a la Champions, Gerry Cardinale, dueño de RedBird, despidió al cuerpo técnico y destituyó al director ejecutivo Giorgio Furlani.

    Llegan nuevos rostros con una visión renovada.

    ¿Y si el punto de partida fuera Theo? Por ahora, parece difícil, casi imposible. Su amigo Rafael Leão se marcha y, sin contactos entre las partes, la opción se mantiene muy lejana.

  • LA JUVENTUS ESTABA INTERESADA

    La Juventus mantuvo contactos con el entorno de Theo Hernández en enero.

    El nombre del exjugador del Milan sonó en los círculos bianconeri, pero nunca hubo negociación ni gestiones para traerlo de vuelta a Italia y ficharlo por la Vecchia Signora.

    Ese interés del pasado mercado de invierno se limitó a una simple petición de información, una opción que no se valoró ni se profundizó por cuestiones de coste y prioridades. Además, la Juventus debe cumplir primero los pedidos de Spalletti: un portero con experiencia y un delantero centro con ciertas características, antes de buscar otros refuerzos para la próxima temporada.

  • EL SUEÑO DEL REAL MADRID Y LAS DEMÁS OPCIONES

    En Italia no hay indicios de interés: la Roma no lo busca y el Nápoles, pese a la posible llegada de Allegri y su 3-5-2, tampoco. Por eso se exploran otras ligas europeas.

    El primero es el Real Madrid, donde nunca fue titular y sueña con regresar. Quizá Mourinho, tras fichar a Dumfries, busque reunirlos.

    El Atlético lo quiso el verano pasado, pero el francés optó por el Al Hilal; habrá que ver si la opción se reactiva. Otros grandes clubes europeos le siguen, aunque por ahora sin contactos formales.

    Por ahora, la nostalgia por Europa es solo eso: el francés sigue valorando quedarse, al menos de momento, en Arabia Saudí.