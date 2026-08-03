TH: Bueno, ahora sí que hay presión.
¿Quieres elevar las expectativas? Haz un buen Mundial y luego intenta repetir. En orden cronológico, se esperará que gane la Copa Oro, que alcance las semifinales de la Copa América y, como mínimo absoluto, que gane al menos otro partido de eliminatoria en el Mundial de 2030. Ah, sí, y que lo haga con el núcleo de la plantilla probablemente superando ya su mejor momento. Pochettino tendrá que ganar e incorporar a una nueva generación. Buena suerte intentando hacer ambas cosas.
AL: Ganar algo, o firmar un gran recorrido en la Copa América.
La sólida actuación de la USMNT en la fase de grupos y su primera victoria en una eliminatoria del Mundial desde 2002 convencieron claramente a U.S. Soccer de la posibilidad de que Pochettino pueda construir algo. Pero con un salario rumoreado por encima de los 6 millones de dólares, ahora necesita resultados tangibles.
Su currículum como entrenador es mucho más impresionante que su palmarés: un título de Ligue 1, una Coupe de France y un Trophée des Champions, todos con el PSG. Sea justo o no, esos trofeos nacionales suelen considerarse el mínimo exigible en un club con las ventajas del PSG. Eso no debería restar valor al excelente trabajo que ha hecho a lo largo de su carrera, pero la USSF y sus aficionados ya han dejado atrás la etapa de las victorias morales.
Debería ganar la Copa Oro de 2027. Si no lo hace, solo un recorrido profundo en la Copa América de 2028 justificaría seguir teniendo paciencia. De lo contrario, surgirán preguntas serias con toda justicia.
RT: En gran medida, se trata de una visión global. El nuevo trabajo de Pochettino es renovar el grupo de jugadores mientras pule algunos de los aspectos menos exitosos del sistema de desarrollo de talento del fútbol estadounidense. Eso no es trabajo de una sola persona, por supuesto, pero ahora forma parte del de Pochettino. Este ciclo es una maratón, no un esprint como el anterior, lo que permite al seleccionador y a su cuerpo técnico tomarse su tiempo, sumar pequeños avances por el camino y construir algo más sostenible rumbo a 2030.