«The Last Dance»: el último Mundial de Messi y Cristiano. Para CR7, este tiene más valor

Llegó el momento: la última vuelta de vals, el último duelo a distancia en el escenario más prestigioso. En Estados Unidos será «The Last Dance» para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.





Han pasado veinte años desde su debut mundialista y, desde entonces, el mundo ha cambiado: Italia celebró una noche épica al vencer a Francia en penaltis en Berlín, pero ahora los Azzurri llevan tres ediciones sin clasificarse. Basta mirar a nuestro propio país para entender que hablamos de épocas distintas, marcadas por la era que han escrito La Pulga y CR7.





La suya es la mayor rivalidad que ha visto el fútbol, una de las más grandes en cualquier deporte. Limpia y leal, entre dos campeones que siempre se respetaron y se midieron con goles, asistencias y títulos, viviendo el fútbol con filosofías opuestas. El talento cristalino de Leo frente al trabajo casi obsesivo de Cristiano, capaz de unir calidad y un físico que parecía una máquina perfecta.