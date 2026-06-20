The Athletic - Tottenham de De Zerbi y Manchester City de Maresca luchan por Tonali; cuánto lo valora el Newcastle y qué se filtra

Tras los rumores de los últimos días sobre la disposición de Sandro Tonali a dejar el Newcastle tras tres temporadas, 110 partidos y 10 goles, y una Carabao Cup, para fichar por un club de la Premier League con mayores ambiciones, el portal The Athletic aporta novedades sobre el futuro del jugador. El Tottenham lidera la carrera y ya negocia con el Newcastle para que suelte a uno de sus mejores jugadores, con contrato hasta 2028 y fichado en 2023 al Milan por 60 millones más variables. Los Magpies piden unos 100 millones, cantidad que los Spurs intentan bajar.