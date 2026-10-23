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Michael Carrick Eddie HoweGetty/GOAL
Emanuele Tramacere
Traducido por

The Athletic: caos en el Manchester United; Howe, el favorito: dos problemas para Nagelsmann y Conte

Manchester United
A. Conte
J. Nagelsmann
E. Howe
Fichajes
Juventus

El futuro de Carrick pende de un hilo, quizá también por la dificultad de elegir al sustituto ideal.

La desastrosa visita al Como en la Champions League, saldada con un 4-1 sin paliativos, ha vuelto a abrir una brecha en la relación entre Michael Carrick, el equipo, la directiva y los aficionados del Manchester United. La situación de los Red Devils es un auténtico polvorín en el que cada uno rema por su cuenta y nadie consigue salir vencedor. El equipo firma su peor inicio desde la temporada 2014-15 en cuanto a resultados y un balance que, una vez más, arrojará un claro saldo negativo.

Si las cosas no mejoran pronto, y con el partido contra el Bournemouth (que derrotó con claridad al AC Milan en la Europa League) a la vuelta de la esquina, quien pagará las consecuencias será una vez más el entrenador. Por ahora sigue firme en el cargo, más por la dificultad de encontrar al sustituto ideal que por una verdadera voluntad de continuar juntos.

Y, según informa The Athletic, ahora son tres los principales nombres que baraja el club: Eddie Howe, Julian Nagelsmann y Antonio Conte.

  • CLUB DIVIDIDO

    En el caso de cada posible candidato, hay que señalar que existen dificultades y que una parte de la cadena de mando tiene problemas para alinearse con las demás.

    En esencia, el club está dividido entre las opiniones del máximo responsable, Sir Jim Ratcliff; del director del área deportiva, Jason Wilcox; y de Michael Sansoni, director del área de datos e inteligencia artificial, que está ganando cada vez más poder en las decisiones del club.

  • HOWE, EL FAVORITO

    Según informa The Athletic, que cita fuentes internas del club, el favorito en este momento es Eddie Howe. El exentrenador del Newcastle, desvinculado del club tras una salida turbulenta, es considerado el candidato perfecto para devolver a lo más alto a un club en dificultades, exactamente como hizo durante su etapa en el Newcastle.

    El problema es que Howe ya había sido recomendado al Manchester United tras la salida de Erik ten Hag por el entonces director deportivo Dan Ashworth, pero Ratcliffe prefirió pagar la cláusula de Amorim y todo ello provocó la salida del directivo inglés apenas un mes después de aquella decisión.

  • NAGELSMANN

    Ayer, jueves 22 de octubre, cobraron fuerza las candidaturas de Fabian Hurzeler, actualmente en el Brighton, y Julian Nagelsmann, libre tras su salida de la selección alemana.

    El primero se descartó nada más surgir estos rumores, mientras que el segundo cuenta con el respaldo de Christopher Vivell, jefe de personal del United. Sin embargo, Vivell suele discrepar del director deportivo Jason Wilcox, que apuesta por Howe.

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  • CONTE

    Por último, está el nombre de Antonio Conte, que se ha mostrado muy abierto a llegar al Manchester United, pero que ya ha explicado cómo le gustaría gestionar la situación en el vestuario y el mercado de fichajes.

    El ex del Nápoles (cuyo nombre también suena con fuerza para regresar a la Juventus) está convencido de que hacen falta métodos más duros en el trato con la plantilla y no querría injerencias de la directiva si fuera elegido.

    Precisamente por eso, también según Michael Sansoni, director de Datos e IA, elegir a Conte sería arriesgado, porque habría una elevada probabilidad de discusiones con la directiva.

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