The Athletic: Arsenal, primer sondeo por Vinicius Junior: cuánto pide el Real Madrid para venderlo, el nudo de la negociación bloqueada por la renovación

En este escenario de contornos todavía no del todo definidos, el Arsenal, que en los últimos días cerró el fichaje de Christos Tzolis desde el Brujas por 40 millones de euros, para sustituir a Leandro Trossard, traspasado al Besiktas, ha empezado a valorar la posibilidad de dar un paso oficial por Vinicius Junior. El jugador nacido en 2000 figura en una reducida lista de objetivos para esa posición específica pero, según The Athletic, por el momento no ha habido ningún contacto entre los dos clubes. Llegado al Real Madrid en el verano de 2018, Vinicius ha firmado 128 goles y 100 asistencias en 375 partidos; este verano fue protagonista de un buen Mundial a nivel personal, con 4 goles en 5 partidos con Brasil.