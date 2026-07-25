Una sorprendente información de mercado relanzada por el portal The Athletic. Según el medio estadounidense, el Arsenal habría iniciado los primeros sondeos exploratorios por el delantero del Real Madrid Vinicius Junior. Una petición de información que encaja a la perfección en el día en el que, desde varios frentes, se da como inminente la ofensiva decisiva del Real Madrid por el extremo ofensivo del Leipzig Yan Diomandé, nacido en 2006, seguido en las últimas semanas también por el Paris Saint-Germain.
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The Athletic: Arsenal, primer sondeo por Vinicius Junior: cuánto pide el Real Madrid para venderlo, el nudo de la negociación bloqueada por la renovación
EL CONTRATO QUE EXPIRA
Detrás de la repentina aceleración por el internacional marfileño se esconderían las grandes dificultades encontradas por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y por sus colaboradores más cercanos para registrar avances significativos en la negociación para prolongar el contrato de Vinicius Junior. Un contrato que expira el 30 de junio de 2027 y que contempla también el pago de un importante bonus de fidelidad en caso de permanencia del jugador brasileño esta temporada, además de un salario de 25 millones de euros brutos. Florentino quiere obviamente evitar la doble afrenta de “desangrarse” por la posible última temporada futbolística en España de Vinicius y encontrarse después con perderlo a coste cero en caso de no alcanzar un acuerdo para la renovación.
Los movimientos del Arsenal
En este escenario de contornos todavía no del todo definidos, el Arsenal, que en los últimos días cerró el fichaje de Christos Tzolis desde el Brujas por 40 millones de euros, para sustituir a Leandro Trossard, traspasado al Besiktas, ha empezado a valorar la posibilidad de dar un paso oficial por Vinicius Junior. El jugador nacido en 2000 figura en una reducida lista de objetivos para esa posición específica pero, según The Athletic, por el momento no ha habido ningún contacto entre los dos clubes. Llegado al Real Madrid en el verano de 2018, Vinicius ha firmado 128 goles y 100 asistencias en 375 partidos; este verano fue protagonista de un buen Mundial a nivel personal, con 4 goles en 5 partidos con Brasil.
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