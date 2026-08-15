¡Tetris de fichajes! El complejo rompecabezas que debe resolver el Nápoles para fichar a la estrella del Arsenal Gabriel Jesus

El Nápoles persigue activamente el fichaje veraniego del delantero del Arsenal Jesus, pero el club de la Serie A debe primero resolver un complejo rompecabezas en el mercado, según TuttoMercatoweb. El gigante italiano ha identificado al jugador de 29 años como la incorporación ideal para su frente de ataque. Para cerrar la llegada del internacional brasileño, el club se ha visto obligado a ejecutar un estratégico «Tetris de fichajes» para equilibrar una plantilla muy poblada.

Los directivos del club saben que liberar espacio es absolutamente esencial. Con el entrenador Massimiliano Allegri decidido a remodelar radicalmente sus opciones tácticas de cara a la nueva campaña, Jesus se ha consolidado claramente como un objetivo prioritario para el Nápoles.