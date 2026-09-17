Buzzi
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¡Terror al tiki-taka de Dickie! La Juventus se enfrenta a una emboscada «kamikaze» del NEC mientras Spalletti, en el punto de mira, lucha por sobrevivir
Ante el desafío del «Dickie-taka» en Turín
La Juventus, que atraviesa dificultades, se prepara para una dura prueba en la Europa League con la visita del NEC neerlandés al Allianz Stadium. Según la prensa italiana, el conjunto visitante llega con una identidad táctica única inculcada por su entrenador, Dick Schreuder, apodado cariñosamente 'Dickie-taka'. Conocido por un estilo ofensivo, agresivo y de presión alta, el NEC ha llamado la atención en los Países Bajos por jugar con una intensidad incansable y una búsqueda obsesiva del balón.
Sin embargo, se trata de un planteamiento de alto riesgo que el portero Crettaz describió en una ocasión como 'kamikaze', algo que podría dejar espacios en defensa para que los locales los exploten.
- Insidefoto
Spalletti, bajo presión mientras la Juventus busca un impulso
La Juventus afronta el encuentro bajo una presión creciente tras su primera derrota de la temporada en la Serie A ante el Sassuolo, lo que la deja estancada en la octava plaza. Con la posición del técnico Luciano Spalletti cada vez más cuestionada por la prensa italiana, el conjunto turinés necesita desesperadamente una actuación que le levante la moral. El excentrocampista Massimo Mauro señaló que, aunque la plantilla carece de cohesión, el equipo debe encontrar cuanto antes la manera de ganar partidos para recortar la desventaja de cinco puntos con respecto al líder de la liga.
Se espera que Spalletti alinee en ataque al cedido Nick Woltemade en medio de una crisis de lesiones que sigue afectando a jugadores clave como Kenan Yildiz y Kephren Thuram.
Schreuder y Schuurs, listos para la prueba del Allianz Stadium
El NEC llega a Turín con la moral alta pese a una reciente racha irregular en la competición nacional. El entrenador Dick Schreuder reconoció la magnitud de medirse a un gigante europeo, al tiempo que subrayó que sus jugadores mantendrán su intensidad característica. El exdefensa del Torino Perr Schuurs, que sigue recuperando la plena forma tras un periodo mentalmente difícil en el dique seco, expresó su ilusión por volver a Italia.
«En nuestro estilo de juego, la intensidad es muy importante, y tendremos que aportarla», declaró Schreuder. Schuurs añadió: «Tengo una sensación de hogar aquí, viví aquí durante cuatro años. Estoy ahora aquí para jugar un partido importante, pero esto se siente diferente a otros partidos».
- ANP
Superar el temporal y seguir adelante
Para la Juventus, el plan táctico para superar al NEC está claro: resistir la tormenta inicial de presión alta, explotar los desequilibrios defensivos en las bandas y golpear en el momento adecuado. Los hombres de Spalletti no pueden permitirse otro tropiezo con un crucial partido de la Serie A ante el Atalanta en el horizonte. Mientras tanto, el NEC aspira a mostrar su filosofía valiente en el escenario continental, con la esperanza de sorprender de nuevo a otro peso pesado europeo.
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