Según Liverpool Echo, el Liverpool está valorando activamente si presentar una tercera oferta de traspaso por el extremo del Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh. El club de Merseyside sigue muy interesado en hacerse con los servicios del jugador de 22 años, a pesar de que el internacional gambiano se encuentra actualmente de baja. Minteh se sometió a una operación de tobillo a principios de este mes después de sufrir una lesión durante un amistoso de pretemporada contra la AS Roma, lo que le mantiene fuera de los terrenos de juego.

A pesar de que el plazo de su recuperación se extiende entre dos y tres meses, el Liverpool ha seguido adelante con su intento de fichaje. El Brighton ya ha rechazado ofertas iniciales de 50 y 60 millones de libras procedentes de Anfield, y se mantiene firme en una valoración superior a los 70 millones de libras.