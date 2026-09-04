Los pesos pesados tradicionales de los Países Bajos, Ajax, PSV Eindhoven y Feyenoord, completaron un frenético mercado de fichajes de verano con el objetivo de afirmar su dominio nacional. Los tres clubes incorporaron a estrellas internacionales europeas contrastadas, fichajes de alto valor y cesiones estratégicas.

El Ajax lideró el volumen de gasto con movimientos de relumbrón, mientras que el PSV y su rival Feyenoord realizaron incorporaciones específicas en posiciones clave.

Las estrategias de captación combinadas reflejan la intención del Top 3 de elevar su competitividad tanto en el panorama nacional como en el europeo.