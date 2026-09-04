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Alvino Hanafi

Traducido por

Ter Stegen, Geertruida y Nelson encabezan los grandes fichajes de verano del ‘Top Three’ neerlandés

Fichajes
Eredivisie
Ajax
PSV Eindhoven
Feyenoord

El «Top 3» del fútbol neerlandés ha llevado a cabo grandes transformaciones de plantilla durante el mercado de fichajes de verano. Ajax, PSV Eindhoven y Feyenoord se han asegurado talento internacional de primer nivel, cesiones destacadas e iconos de regreso para reforzar sus aspiraciones al título.

  • La élite de la Eredivisie reconstruye sus plantillas

    Los pesos pesados tradicionales de los Países Bajos, Ajax, PSV Eindhoven y Feyenoord, completaron un frenético mercado de fichajes de verano con el objetivo de afirmar su dominio nacional. Los tres clubes incorporaron a estrellas internacionales europeas contrastadas, fichajes de alto valor y cesiones estratégicas.

    El Ajax lideró el volumen de gasto con movimientos de relumbrón, mientras que el PSV y su rival Feyenoord realizaron incorporaciones específicas en posiciones clave.

    Las estrategias de captación combinadas reflejan la intención del Top 3 de elevar su competitividad tanto en el panorama nacional como en el europeo.

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    El Ajax se asegura un destacado contingente internacional

    El Ajax llevó a cabo una ambiciosa campaña de fichajes, encabezada por la incorporación del portero del Barcelona Marc-Andre ter Stegen en calidad de cedido por una temporada. El conjunto de Ámsterdam también cerró la llegada en propiedad del delantero brasileño Marcos Leonardo desde el Al-Hilal por 19,9 millones de euros.

    El club añadió experiencia europea de élite al fichar como agentes libres al mediapunta alemán Julian Brandt y al centrocampista marroquí Sofyan Amrabat.

    Además, el icono del club Daley Blind regresó para su tercera etapa en el Johan Cruyff Arena, junto con las incorporaciones de última hora en calidad de cedidos de Thilo Kehrer, desde el Monaco, y Simon Adingra, desde el Sunderland.

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    PSV y Feyenoord ejecutan movimientos clave

    El PSV Eindhoven reforzó su defensa y sus bandas con el regreso a la Eredivisie, en calidad de cedido desde el RB Leipzig, del internacional neerlandés Lutsharel Geertruida. El PSV también completó el fichaje a coste cero del extremo serbio Filip Kostic tras su salida de la Juventus.

    El Feyenoord se centró en incorporaciones estratégicas para la plantilla y aseguró el fichaje del centrocampista belga Charles Vanhoutte con un contrato de tres años.

    El conjunto de Róterdam cerró sus negocios del último día de mercado con la vuelta del extremo inglés Reiss Nelson en una operación de traspaso permanente tras su anterior cesión en Róterdam.

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    La intensidad de la lucha por el título se reanuda

    Con la reestructuración de las plantillas ya finalizada, las escuadras recién configuradas deben adaptarse ahora con rapidez a medida que los compromisos nacionales y europeos se intensifican a lo largo de la temporada.

    La llegada de figuras consolidadas como Ter Stegen, Brandt, Geertruida y Kostic añade una importante profundidad táctica a la lucha por el título de la Eredivisie.

    Los tres clubes vuelven a centrar de inmediato su atención en la competición liguera, con el objetivo de integrar a sus nuevos fichajes en estructuras ganadoras.