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Gianluca Minchiotti
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Tensiones en el Napoli: 300 ultras ante el hotel del equipo. «Quien no se vea capaz, que se vaya»

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Protesta antes del partido contra la Lazio

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Momentos de tensión antes del partido entre el Napoli y el Lazio. Según informa Repubblica, unos 300 ultras han llegado al hotel «Gli Dei» de Pozzuoli, donde el Napoli de Massimiliano Allegri está concentrado como castigo desde el viernes.

  • Cánticos de ánimo, pero también de protesta, dirigidos a los jugadores, a los que se instó a reaccionar. «Monza, Torino, Porto: nuestra pasión debe ser respetada; quien no se vea capaz, que se vaya en la próxima jornada».

    Se esperan más de 46.000 espectadores en el Maradona para el partido contra Rino Gattuso, ex del equipo. También hubo protestas contra Aurelio De Laurentiis, con algunas pancartas en la ciudad. La tensión, según informa Repubblica, es muy alta.

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