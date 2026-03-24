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¿Tensión entre Lamine Yamal y Hansi Flick? El joven prodigio del Barcelona, visiblemente enfadado, estalla por una sustitución «descabellada» durante la victoria ante el Rayo Vallecano
Yamal se aleja con paso pesado
Aunque el único gol de Ronald Araujo aseguró los tres puntos para los blaugranas en el partido de La Liga, la línea de ataque tuvo dificultades para encontrar su ritmo habitual a lo largo de la tarde. Yamal, que suele ser el motor creativo del equipo, tuvo una actuación sorprendentemente discreta para lo que nos tiene acostumbrados. En el minuto 82, Flick decidió dar entrada a Marcus Rashford para cerrar el partido, una decisión que provocó una fuerte reacción por parte del joven español. Yamal pareció evitar el contacto visual con su entrenador mientras abandonaba el terreno de juego con paso pesado, mostrando un descontento que se prolongó incluso después de llegar a la banda.
«Es una locura»
Las imágenes de televisión retransmitidas por DAZN captaron la profunda frustración de Yamal, quien parecía cuestionar la decisión de sustituirlo cuando el partido aún estaba en el aire. Se vio al extremo murmurando para sí mismo y a quienes tenía cerca, y el Diario Sport informó de que supuestamente exclamó: «Siempre yo… es una locura». El jugador de 18 años parecía inconsolable cerca del área técnica, donde el segundo entrenador, Arnau Blanco, intentó calmarlo. Negándose a sentarse en el banquillo, Yamal siguió haciendo gestos de incredulidad antes de aislarse finalmente en el túnel de jugadores para ver los últimos minutos del partido en soledad.
Impulsados por estándares de élite
Según se informa, dentro del club la reacción de Yamal se está interpretando más como una muestra de su enorme espíritu competitivo que como un distanciamiento personal con Flick. Tras superar los problemas físicos que sufrió a principios de temporada, el extremo ha sido el jugador más decisivo del Barcelona esta temporada, con un balance extraordinario de 21 goles y 15 asistencias. Su renuencia a abandonar el terreno de juego se considera una consecuencia de su deseo de influir en cada resultado. Estadísticamente, Flick ha protegido a su joven estrella, ya que Yamal solo ha sido sustituido en nueve de los 37 partidos que ha disputado como titular en todas las competiciones esta temporada.
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Una prueba para la cohesión del equipo
Flick debe ahora gestionar internamente este arrebato emocional para garantizar que no altere la armonía de una plantilla que actualmente lidera la lucha por el título de La Liga. El entrenador alemán se enfrenta al difícil equilibrio entre mantener la forma física de Yamal y satisfacer el insaciable deseo del joven de disputar minutos durante la agotadora racha de partidos que se avecina. Ahora todas las miradas estarán puestas en la próxima alineación titular del Barcelona para ver si este incidente tiene algún impacto duradero en la condición del extremo como titular indiscutible.