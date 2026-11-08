Momentos de tensión antes del partido entre el Napoli y la Lazio. Según informa Repubblica, unos 300 ultras se desplazaron hasta el hotel «Gli Dei» de Pozzuoli, donde el Napoli de Massimiliano Allegri permanece concentrado como castigo desde el viernes.
Tensión en el Napoli: 300 ultras a las puertas del hotel del equipo. «Quien no se sienta capaz, que se vaya». Abucheos también al final del partido
ANTES DEL PARTIDO
Cánticos de ánimo, pero también de protesta dirigidos a los jugadores, a quienes se pidió que reaccionaran. «Monza, Torino, Porto: nuestra pasión debe ser respetada. Quien no se vea capaz, que se vaya en la próxima jornada».
Se esperan más de 46.000 espectadores en el Maradona para el partido contra el ex Rino Gattuso. También hubo protestas contra Aurelio De Laurentiis con algunas pancartas en la ciudad. La tensión, según informa Repubblica, es muy alta.
TRAS EL 1-1 ANTE LA LAZIO
Al final del partido empatado 1-1 contra la Lazio, los jugadores del Napoli, que aun así se quedaron en el campo para saludar a los aficionados, fueron abucheados, especialmente por la Curva B, que dirigió al equipo este cántico: «Merecemos más».
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