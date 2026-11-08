¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
De BruyneGetty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Tensión en el Napoli: 300 ultras a las puertas del hotel del equipo. «Quien no se sienta capaz, que se vaya». Abucheos también al final del partido

Serie A
SSC Nápoles
SSC Nápoles vs Lazio
Lazio

Protestas antes y después del partido contra la Lazio

Próximos partidos
LAZ

LAZ

Serie A

21 nov 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Serie A

21 nov 2026

TOR

TOR

Momentos de tensión antes del partido entre el Napoli y la Lazio. Según informa Repubblica, unos 300 ultras se desplazaron hasta el hotel «Gli Dei» de Pozzuoli, donde el Napoli de Massimiliano Allegri permanece concentrado como castigo desde el viernes.

  • ANTES DEL PARTIDO

    Cánticos de ánimo, pero también de protesta dirigidos a los jugadores, a quienes se pidió que reaccionaran. «Monza, Torino, Porto: nuestra pasión debe ser respetada. Quien no se vea capaz, que se vaya en la próxima jornada».

    Se esperan más de 46.000 espectadores en el Maradona para el partido contra el ex Rino Gattuso. También hubo protestas contra Aurelio De Laurentiis con algunas pancartas en la ciudad. La tensión, según informa Repubblica, es muy alta.

  • TRAS EL 1-1 ANTE LA LAZIO

    Al final del partido empatado 1-1 contra la Lazio, los jugadores del Napoli, que aun así se quedaron en el campo para saludar a los aficionados, fueron abucheados, especialmente por la Curva B, que dirigió al equipo este cántico: «Merecemos más».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
LAZ

LAZ

Serie A

21 nov 2026

LEC

LEC

NAP

NAP

Serie A

21 nov 2026

TOR

TOR