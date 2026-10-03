AFP
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«¡Teniendo en cuenta el ambiente!»: cómo reaccionaron Graham Potter y Suecia a la emotiva fiesta de despedida de Edin Dzeko
Dzeko homenajeado en su última aparición internacional mientras Suecia empata
El icono del fútbol bosnio Edin Dzeko puso fin a su legendaria carrera internacional durante un empate 1-1 en la Liga de Naciones de la UEFA ante Suecia. El público local y quienes seguían el partido desde los tejados de los edificios aplaudieron al veterano delantero cuando abandonó el campo, después de recibir una ovación en pie al ser sustituido en la segunda parte.
Viktor Gyokeres abrió el marcador para Suecia antes de que Kerim Alajbegovic empatara en los últimos minutos para los locales.
Suecia sigue liderando el grupo, con dos puntos de ventaja sobre Bosnia.
- TT
Potter elogia la compostura de Suecia en medio del ambiente emocional por Dzeko
Hablando después del pitido final, el seleccionador de Suecia, Graham Potter, elogió a sus jugadores por mantener la concentración pese al ambiente cargado en homenaje a Dzeko. El técnico reconoció el desafío único que suponía competir contra un equipo impulsado por la emotiva despedida de su legendario capitán.
Potter expresó su orgullo por la aplicación táctica de Suecia durante un intenso partido a domicilio.
"Estoy muy contento con el rendimiento del equipo, la verdad", declaró Potter a los periodistas. "Creo que estuvimos sobresalientes teniendo en cuenta por lo que hemos tenido que pasar y dónde estábamos, así como el ambiente que rodeaba al partido. Nuestra ventaja era bien merecida, pero necesitábamos un segundo gol".
Gol anulado a Dzeko y drama final marcan una noche memorable
Dzeko estuvo a punto de poner el broche a su noche histórica con un gol en la primera parte, empujando el balón a la red antes de que los árbitros señalaran que el balón había cruzado la línea de fondo antes en la jugada. Más tarde, Gyokeres adelantó a Suecia con un potente remate tras una acción de Alexander Bernhardsson, antes de que el lanzamiento de falta de Alajbegovic se colara para empatar.
Potter destacó que la presencia física de Dzeko en las jugadas a balón parado mantuvo bajo presión constante a la defensa sueca.
Suecia consiguió contener los movimientos ofensivos de Dzeko durante la mayor parte de sus últimas internacionalidades.
«El gol llegó tras una falta que nos pareció dudosa», añadió Potter sobre el empate. «Cuando el balón entra en el área y tienen tantos jugadores grandes, es el tipo de cosas que pueden pasar».
- Anadolu Agency
Suecia cambia el foco hacia Rumanía mientras Bosnia celebra el legado de Dzeko
Bosnia y Herzegovina celebró la larga y exitosa carrera de Dzeko tras el pitido final, mientras Suecia se preparaba para su próximo partido de grupo. El equipo de Potter viaja a Bucarest para enfrentarse a Rumanía en su último encuentro de esta ventana internacional.
La victoria de Polonia por 6-0 sobre Rumanía mantiene apretada la clasificación del grupo.
Suecia busca asegurarse el primer puesto en su último partido de la Liga de Naciones.
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