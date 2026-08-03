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«Tenía que salir del corazón»: Xabi Alonso revela por qué eligió al Chelsea para curar sus «cicatrices» del Real Madrid
Superar las «cicatrices» del Real Madrid
El excerebro del Bayer Leverkusen llegó al Bernabéu con una enorme reputación, pero solo duró siete meses antes de ser destituido en enero tras una derrota en la final de la Supercopa de España ante su rival del Clásico, el Barcelona.
En la presentación de la gira de pretemporada del Chelsea en Australia, Alonso se mostró sincero sobre su necesidad de asimilar el fracaso antes de volver al banquillo. «Por suerte, no hay demasiadas cicatrices en mi carrera», dijo a los periodistas. «Así que, vale, me llevé una cicatriz, pero esto se cura. Ahora ya está curado y estoy muy motivado y decidido a disfrutar de este próximo paso como hice cuando empecé en Madrid».
- AFP
Aprendiendo de las dificultades en el Bernabéu
A pesar del abrupto final de su trabajo soñado en España, el excentrocampista de Liverpool y Bayern de Múnich insiste en que ha aprovechado el tiempo de inactividad para evaluar su enfoque táctico y de gestión. El técnico, de 44 años, se hizo cargo del Madrid después de llevar al Leverkusen a un histórico doblete nacional invicto, pero se encontró con un entorno mucho más volátil en el Bernabéu.
El nuevo técnico del Chelsea destacó que su autorreflexión ha sido exhaustiva, analizando cada aspecto de su estilo como entrenador. «Mirando atrás, me quedo con lo positivo y con las cosas que no funcionaron», añadió. «He sido muy crítico conmigo mismo, pensando en lo que podría haber hecho mejor porque no salió como esperaba».
Sobre los aspectos positivos de su etapa en Madrid, señaló: «Hay muchas experiencias, la adaptación que tuve que hacer, algunas cosas que funcionaron y otras que no en términos de juego, en términos de la gestión del vestuario. Es una mezcla de todo.
Preguntado por si el revés en el Bernabéu le ha convertido en un mejor entrenador, el español insistió con rotundidad en que la experiencia no ha hecho más que agudizar su perspectiva. Alonso dijo: «Porque aprendes de la decepción de cosas que no estaban destinadas a ser y tratas de pensar que las cosas irán mejor».
Por qué Alonso eligió al Chelsea
El nombramiento de Alonso llega en un momento crítico para el Chelsea, que pasó por tres entrenadores diferentes durante la campaña 2025-26. Sin la distracción del fútbol europeo tras terminar décimo la temporada pasada, el español está centrado por completo en resurgir a nivel nacional.
Al reflexionar sobre el proceso de pensamiento que le llevó al conjunto de Stamford Bridge, Alonso dijo: «Tenía que ser mucho desde aquí y también desde aquí», mientras señalaba su corazón y su instinto. «Vi que era un buen momento para el club, un buen momento para mí, una buena oportunidad. Es un equipo que ha jugado realmente bien recientemente y la situación no era tan mala como parecía al final de la temporada pasada. Hay un gran potencial de mejora y veremos cuánto [tarda]».
- Getty/GOAL
Un nuevo comienzo en el oeste de Londres
La tarea que tiene por delante es importante, pero Alonso parece revitalizado por el desafío de la Premier League. La ausencia de fútbol europeo del Chelsea esta temporada es una rareza para un club de su entidad, pero el técnico lo ve como una oportunidad para implantar su filosofía en los entrenamientos sin la acumulación de partidos entre semana.
Alonso no tendrá que esperar mucho para su primera experiencia en competición oficial en Inglaterra, con un derbi local en el horizonte. El Chelsea comenzará su temporada de la Premier League con una visita al Fulham, rival del oeste de Londres, el 24 de agosto. En el partido inaugural, Alonso se enfrentará al hombre que le sucedió en el Real Madrid, con Alvaro Arbeloa ahora al frente del conjunto local.
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