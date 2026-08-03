«Tenía que salir del corazón»: Xabi Alonso revela por qué eligió al Chelsea para curar sus «cicatrices» del Real Madrid

A pesar del abrupto final de su trabajo soñado en España, el excentrocampista de Liverpool y Bayern de Múnich insiste en que ha aprovechado el tiempo de inactividad para evaluar su enfoque táctico y de gestión. El técnico, de 44 años, se hizo cargo del Madrid después de llevar al Leverkusen a un histórico doblete nacional invicto, pero se encontró con un entorno mucho más volátil en el Bernabéu.

El nuevo técnico del Chelsea destacó que su autorreflexión ha sido exhaustiva, analizando cada aspecto de su estilo como entrenador. «Mirando atrás, me quedo con lo positivo y con las cosas que no funcionaron», añadió. «He sido muy crítico conmigo mismo, pensando en lo que podría haber hecho mejor porque no salió como esperaba».

Sobre los aspectos positivos de su etapa en Madrid, señaló: «Hay muchas experiencias, la adaptación que tuve que hacer, algunas cosas que funcionaron y otras que no en términos de juego, en términos de la gestión del vestuario. Es una mezcla de todo.

Preguntado por si el revés en el Bernabéu le ha convertido en un mejor entrenador, el español insistió con rotundidad en que la experiencia no ha hecho más que agudizar su perspectiva. Alonso dijo: «Porque aprendes de la decepción de cosas que no estaban destinadas a ser y tratas de pensar que las cosas irán mejor».



