«¡Tenía que hacerlo!» - Mohamed Salah marca un ingenioso penal a lo Panenka y Egipto mantiene la calma en la tanda de penaltis del Mundial para imponerse a Australia

En la tanda de penaltis, con gran tensión, el capitán lanzó un tiro por encima del portero suplente Mat Ryan, por el centro.

Al reflexionar en la zona mixta, la leyenda del Liverpool —ahora agente libre tras dejar los Reds— destacó su responsabilidad de liderar con el ejemplo a los más jóvenes.

Salah declaró: «Si alguien iba a hacerlo, tenía que ser yo. Tengo más experiencia que los demás y quería darles confianza. Lo decidí en el último minuto; no sé si será mi último Mundial o no, pero tenía que hacerlo».

Tras llevar a su selección a su primer triunfo histórico en la fase eliminatoria, el delantero era consciente del peso de ese logro.

Y añadió: «Es historia. Les dije antes del partido que este es el escenario más importante, así que lo disfrutaran sin que la presión les afecte. Me alegro de que hayamos ganado. Mala suerte para ellos, perdieron en los penaltis. Pero estoy feliz de que hoy hayamos hecho historia».