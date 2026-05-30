«Tenía muchas ganas»: ¡Se ha revelado! El FC Bayern quería fichar a Julian Nagelsmann para Múnich mucho antes

¿Qué habría pasado si el Bayern no hubiera recibido un portazo del TSG Hoffenheim, en la persona de su mecenas Dietmar Hopp, en el año 2015? Ya entonces el FCB había fijado su interés en el joven entrenador y deseaba ficharlo para Múnich, como reveló Michael Reschke, exdirector técnico del Bayern, en el pódcast «Nagelsmann – The Youngest One» de t-online.

«Como hijo de la región, para él era una historia fantástica y tenía muchas ganas de fichar por el Múnich para convertirse en entrenador del equipo sub-19 dentro de toda la estructura con Pep Guardiola», afirma Reschke.