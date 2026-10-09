La cúpula del Arsenal recompensó recientemente a Arteta por su trabajo transformador desde su llegada en diciembre de 2019. Un lucrativo nuevo contrato le mantiene en el Emirates Stadium hasta 2030, consolidando su estatus como el entrenador mejor pagado de la máxima categoría inglesa, con cerca de 20 millones de libras al año.

Con su futuro asegurado, el técnico del Arsenal está muy implicado en la progresión global del club. Cuando le preguntaron por la gestión de las expectativas, la evolución táctica y la captación de jugadores durante los próximos cuatro años, su entusiasmo fue evidente.

"¿A nivel global, con nuestros aficionados? Genial", dijo. "¿Cómo vamos a construir las próximas tres plantillas? Genial. ¿Cómo van a cambiarnos las reglas del juego y cómo vamos a mantenernos por delante de eso para sacar ventaja? Genial.

"Pero esto va a ocurrir si cada día cuidamos lo que hemos construido. Lo mejoramos un poco más, como un software que se actualiza y se actualiza. Cuándo puede detenerse es infinito.

"Ya hemos construido un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo más ilusionante es que esto no ha hecho más que empezar en cuanto a lo que podemos lograr juntos."



