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«Tengo veneno en las venas»: Mikel Arteta se sincera sobre el dolor por la Champions League mientras el técnico del Arsenal apunta a la gloria europea
La derrota en la tanda de penaltis en Budapest sigue pesando sobre el Arsenal
El Arsenal conquistó el pasado mayo su primera Premier League en 22 años, rompiendo por fin una racha de tres subcampeonatos consecutivos. Sin embargo, ese triunfo doméstico quedó rápidamente eclipsado por un duro golpe en el continente. Apenas 11 días después de levantar el trofeo de liga, el Arsenal se quedó a las puertas en Budapest.
Los de Arteta pelearon hasta lograr un tenso empate 1-1 contra el Paris Saint-Germain en la final de la Champions League, solo para sufrir después una desgarradora derrota en la tanda de penaltis. El gigante francés conquistó así dos títulos europeos consecutivos, dejando al Arsenal para reflexionar sobre una dolorosa oportunidad perdida.
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El dolor de haberse quedado a las puertas de Europa
En declaraciones a The Athletic, Arteta equiparó la derrota en la final europea a una marca física permanente. Haciendo referencia a su predecesor Arsene Wenger, el español confirmó que la derrota sigue muy presente en su mente.
"Todavía tengo la cicatriz, como dice Arsene. Todavía tengo ese veneno en las venas", admitió Arteta. "Tiene que seguir ahí porque es así como aprendes y probablemente va a ser un enorme impulso para mí y para todos".
Al reflexionar sobre su nuevo contrato, expresó su pasión duradera por el club del norte de Londres. "Es un privilegio comprometer mi futuro con el club y seguir trabajando con personas excepcionales que quieren lo mejor para el Arsenal", señaló. "Este club es único, por su carácter y por cómo te hace sentir, y tengo un gran sentimiento de privilegio porque nuestro camino juntos va a continuar".
Arteta blinda su visión a largo plazo
La cúpula del Arsenal recompensó recientemente a Arteta por su trabajo transformador desde su llegada en diciembre de 2019. Un lucrativo nuevo contrato le mantiene en el Emirates Stadium hasta 2030, consolidando su estatus como el entrenador mejor pagado de la máxima categoría inglesa, con cerca de 20 millones de libras al año.
Con su futuro asegurado, el técnico del Arsenal está muy implicado en la progresión global del club. Cuando le preguntaron por la gestión de las expectativas, la evolución táctica y la captación de jugadores durante los próximos cuatro años, su entusiasmo fue evidente.
"¿A nivel global, con nuestros aficionados? Genial", dijo. "¿Cómo vamos a construir las próximas tres plantillas? Genial. ¿Cómo van a cambiarnos las reglas del juego y cómo vamos a mantenernos por delante de eso para sacar ventaja? Genial.
"Pero esto va a ocurrir si cada día cuidamos lo que hemos construido. Lo mejoramos un poco más, como un software que se actualiza y se actualiza. Cuándo puede detenerse es infinito.
"Ya hemos construido un vínculo especial y creado recuerdos que durarán toda la vida, y lo más ilusionante es que esto no ha hecho más que empezar en cuanto a lo que podemos lograr juntos."
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Reaccionando al golpe de Brighton
El Arsenal debe dejar atrás la dura derrota por 3-0 ante el Brighton que se produjo justo antes del reciente parón internacional de tres semanas. El equipo de Arteta regresa a la competición doméstica el sábado frente al Leeds, con el objetivo de recuperar el impulso en la defensa de su título de la Premier League.
Después de ese partido, la atención volverá rápidamente a sus aspiraciones continentales. El Lille visitará el Emirates Stadium en la Champions League, dando inicio a un calendario cargado de partidos que pondrá seriamente a prueba la profundidad y la resistencia de la mejorada plantilla de Arteta en todos los frentes.
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