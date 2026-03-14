AFP
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«Tengo que volver a aguar la fiesta» — El entrenador del Liverpool, Arne Slot, ofrece información sobre la lesión de Alexander Isak
Un partido para el recuerdo en Anfield
El fichaje soñado de Isak por el Liverpool se ha convertido en una pesadilla física. Desde su traspaso por 125 millones de libras procedente del Newcastle United, el internacional sueco ha tenido dificultades para recuperar el gran rendimiento que le convirtió en uno de los delanteros más temidos de la Premier League. Tras llegar sin haber completado la pretemporada, su progresión se vio aún más frenada por una lesión en la ingle durante la victoria por 5-1 del Liverpool contra el Eintracht de Fráncfort en la Liga de Campeones, en octubre de 2025.
El golpe definitivo llegó en diciembre, durante la victoria sobre el Tottenham. A pesar de marcar en el 2-1, Isak sufrió una fractura en la pierna que lo ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante más de tres meses. Con el delantero aún sin debutar en 2026, los Reds se ven obligados a afrontar un calendario agotador sin el jugador más caro de la historia del club.
- (C)Getty Images
Slot pide cautela con respecto a la estrella sueca
Al hablar sobre el estado actual de Isak, Slot admitió que se había resignado y que solo podía esperar que el delantero se recuperara por completo pronto. Le brindó todo su apoyo al jugador sueco y adoptó una postura cautelosa para evitar más riesgos.
«Tengo que aguar la fiesta otra vez. Digamos que [vuelve] a principios de abril; lleva tres meses y medio de baja y no ha entrenado con el equipo durante tres meses y medio. La última vez que pasó esto, le costó un tiempo ponerse al día», declaró Slot, según recoge el Liverpool Echo.
«Tengo muchas, muchas ganas de que vuelva, pero no hay que crear expectativas tan altas como para pensar que, en cuanto pise el campo, estará al nivel por el que pagamos ese dinero».
¿Jugará Isak con Suecia en la decisiva eliminatoria del Mundial?
Al referirse a la posibilidad de que Isak se incorpore a la selección sueca para el próximo parón internacional, Slot también se mostró pesimista. El técnico holandés sugirió que es poco probable que la colaboración entre el club y la selección permita a Isak disputar minutos antes de que se reanude la temporada nacional.
«Si me lo preguntas ahora, diría que no espero que [Isak se incorpore a la selección sueca para la eliminatoria del Mundial contra Ucrania]», afirmó Slot. «Pero aún queda una semana y media; siempre hay cooperación entre el club y la selección, pero no espero que juegue con nosotros antes de eso».
- Getty Images Sport
Una carrera contra el reloj a medida que la temporada llega a su fin
Isak seguirá recuperándose de su lesión con el objetivo de volver a finales de abril. Esta temporada solo ha disputado 16 partidos en todas las competiciones, en los que ha marcado tres goles y ha dado una asistencia.
Mientras tanto, los Reds seguirán luchando tanto en la liga como en Europa sin Isak. Actualmente ocupan la sexta posición en la Premier League, a tres puntos de los cuatro primeros, y se enfrentarán al Tottenham en su próximo partido. Después, los hombres de Slot centrarán su atención en la Champions League, donde se enfrentarán al Galatasaray en el partido de vuelta de los octavos de final, con el objetivo de remontar el 1-0 en contra de la ida.
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