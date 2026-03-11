«Tengo que empezar a sentirlo»: Robert Lewandowski habla sobre su posible despedida del FC Barcelona

Mientras que Lewandowski aún mantiene su futuro en el aire, su esposa Anna ya se pronunció con mayor claridad sobre la situación a finales de enero: «Veremos cómo transcurre la temporada en Barcelona este año, porque, digamos, probablemente sea la última temporada de mi marido aquí. Así que hemos sacado el máximo partido. Hemos disfrutado cada momento, cada partido con los aficionados, porque sabemos que algún día todo esto se acabará».

Lewandowski, que fichó por el Barcelona en 2022 procedente del Bayern de Múnich, ya no es la primera opción indiscutible en el ataque del equipo catalán desde esta temporada. No obstante, sigue siendo una pieza importante del equipo bajo las órdenes del entrenador Hansi Flick. En la temporada 2025/26, lleva hasta ahora 14 goles y tres asistencias en 33 partidos. El Barça lidera la liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

Si finalmente se marcha del Barcelona, últimamente se ha especulado sobre la MLS y los clubes de Arabia Saudí como posibles destinos. Sin embargo, también es posible que se quede en Europa: al parecer, varios clubes, como el AC Milan, el Atlético de Madrid y el Fenerbahçe, ya han mostrado su interés por Lewandowski.