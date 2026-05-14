«Tengo motivos de sobra para creer» - Arne Slot confía en conservar su puesto en el Liverpool pese a «una temporada no muy buena»

A pesar de la caída en los resultados de la liga, Slot afirma que seguirá al frente del club la próxima temporada. Tras una debut exitosa que le dio la Premier League, el técnico holandés ha visto a su equipo perder 11 partidos esta campaña, lo que ha generado frustración entre la afición.

Antes del tramo final de la temporada, aclaró su posición: «No decido yo solo, pero tengo contrato y todas las conversaciones apuntan a que seguiré como entrenador del Liverpool la próxima temporada».