«Tengo la sensación de que muchos no entienden nada de fútbol»: la estrella de los Países Bajos arremete contra sus críticos

Frenkie de Jong está en el ojo de la tormenta: le critican por jugar demasiado seguro con Holanda. Según los expertos, da muchos pases sencillos y aporta poco en ataque.

De Jong respondió, entre otros, a Wim Kieft. El campeón de Europa de 1988 y 43 veces internacional lo acusó de preocuparse solo por tener el balón. Los analistas de la cadena NOS fueron aún más lejos y calificaron su juego de «insoportable».