«Tengo energía para jugar otro partido»: la joya de Boca Juniors Leonel Flores habla sobre su notable maratón de 24 horas con su club y su selección

Tras su última aparición, Flores restó importancia a cualquier preocupación persistente sobre un posible desgaste físico. En declaraciones recogidas por TyC Sports, el extremo declaró: "Tengo 19 años, no pasa nada. Tengo energía para jugar otro partido si hace falta y, además, me encanta hacerlo. Prefiero eso a estar demasiado tiempo sin jugar".

Al referirse a la vertiginosa experiencia de jugar en días consecutivos, el joven añadió: "Obviamente, es una locura: jugué ayer y jugué hoy. Tengo 19 años, no es nada del otro mundo. No se habló antes; el tiempo que quiera ponerme, juegue o no, con solo estar aquí ya soy feliz".