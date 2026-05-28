«Tengo buenas esperanzas de que vuelva a jugar al fútbol»: la recuperación de Dejan Kulusevski tras su lesión sigue prolongándose un año después, mientras el médico de la selección sueca ofrece información actualizada sobre la estrella del Tottenham

Tras quedar fuera de la convocatoria de Suecia para el Mundial por una lesión que lo ha mantenido inactivo durante un año, Kulusevski se enfoca en la temporada 2026-27 con su club. El delantero quiere estar listo para jugar con Roberto De Zerbi en el Tottenham, y aunque ha estado de baja, el médico de la selección, Jonas Werner, confía en su futuro.

«No perderá la esperanza», afirmó Werner a Sportbladet. «Recibe mucha ayuda del club y de otros que le ayudan con su rehabilitación. Tengo buenas esperanzas de que vuelva a jugar al fútbol».