«Tengo bastantes problemas»: la exestrella del Barcelona explica por qué trabaja en una tienda de deportes local en medio de batallas legales y de salud mental

Mathieu afirma que fue gracias a un amigo con el que jugaba en la academia del Sochaux, Loic Loval-Landre, que pudo salir de casa y encontrar trabajo en Intersport tras varios meses en los que sufrió problemas de salud mental. El exdefensa explicó que había llegado a un punto en el que necesitaba una rutina estructurada para combatir el aislamiento que sentía tras el final de su carrera.

«Él sabía que quería salir un poco de casa, llevaba un tiempo sin hacer nada. Estábamos charlando y me dijo: "Hay un puesto vacante"», cuenta.

La transición del entorno de alta intensidad del fútbol europeo de alto nivel a la inactividad total afectó mucho al estado mental de Mathieu. Al aceptar el puesto en el comercio minorista, buscaba recuperar la sensación de normalidad y el propósito que había perdido desde su lesión de rodilla en Portugal.